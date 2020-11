“Non sceglieremo tra il Covid e la fame”: protesta sotto la sede di Confindustria

Genova. Striscione, volantini e un intervento al megafono sotto la sede di Confindustria Genova per dire no alle proposte degli industriali che chiedono di sbloccare i licenziamenti per rilanciare l’economia. Ad organizzare il blitz di protesta alcuni esponenti del centro sociale Aut Aut 357 insieme ai militanti di Potere al popolo.

“In questi ultimi mesi le istituzioni, dal Governo ai Comuni passando per le Regioni, non hanno fatto nulla ed oggi, allo scoppio della seconda ondata pandemica, il ricatto fra salute e reddito è sempre più evidente” denunciano gli attivisti.

