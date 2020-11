Ospedale di Albenga: fisioterapia resta operativa ma trasloca al primo piano

Albenga. Procede per step la riorganizzazione di alcuni reparti dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Non totalmente Covid Hospital, ma pronto ad essere utilizzato in caso di nuovi arrivi di pazienti in caso di un peggioramento dell’epidemia.

Questa volta tocca al quarto piano, che ospita il reparto di recupero e rieducazione funzionale, dove da domani sono sospese le sedute di fisioterapia fino a nuova data che verrà comunicata ai pazienti la prossima settimana mentre viene organizzato il trasloco al primo piano. Al quarto piano, dicono voci dall’interno, verranno “sicuramente collocati pazienti Covid” e questo è il senso della decisione di liberare gli spazi della riabilitazione per essere pronti ad altro. Ma sono scelte che verranno fatte di giorno in giorno, a seconda della situazione.

... » Leggi tutto