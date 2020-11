Spacciano portandosi dietro i figli, la droga nascosta nei giocattoli: arrestati dalla Polizia

Savona. Ricevevano i loro clienti anche nel parcheggio dell’ospedale San Paolo e, per non destare sospetti, quando effettuavano le “transazioni” si portavano dietro i figli minorenni: e proprio tra i giocattoli dei ragazzini è stata trovata parte della droga sequestrata al sodalizio criminale sgominato dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, che questa mattina ha dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e uno ai domiciliari) ed ha denunciato a piede libero altre due persone (le quali hanno l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria).

In carcere sono finiti i fratelli Mema, cioè Dashamir (classe 1989, incensurato) Muharrem (classe 1984) e Ylli (classe 1972), tutti di origine albanese; è invece ai domiciliari un italiano, dipendente di una società di riparazioni di ascensori, già arrestato a gennaio di quest’anno perché sorpreso in possesso di ben tre chili di hashish.

