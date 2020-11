Vela, assemblea zonale per l’elezione dei candidati alle cariche federali

Varazze. Sabato 31 ottobre, al teatro Don Bosco di Varazze, si è svolta l’assemblea zonale elettiva della I Zona per la nomina dei candidati che parteciperanno all’assemblea elettiva nazionale della Fiv sabato 19 dicembre a Roma.

All’assemblea, organizzata con il rispetto del protocollo per il distanziamento, hanno partecipato 25 affiliati (di cui sette in delega), quattro rappresentanti dei circoli per gli atleti e sette rappresentanti dei circoli per i tecnici.

