Voucher Taxi per gli over 75, per ogni corsa massimo di 30 euro. Ecco come ottenerlo

Genova. Da domani, 3 novembre, i cittadini over 75 che desiderano richiedere il voucher regionale trasporto taxi potranno contare sull’assistenza qualificata fornita dalle associazioni liguri dei consumatori.

Regione Liguria ha infatti esteso a questa fascia di popolazione il bando ‘trasporto in sicurezza’ (prima rivolto solo alle persone affette da malattie rare, con difficoltà di deambulazione, invalidi civili al 100% e donne in gravidanza) e si avvarrà della collaborazione dei consumatori per supportare i cittadini che intendano usufruire del voucher, del valore di 250 euro.

