Bar dona 50 cent alla Croce Rossa per ogni cliente senza mascherina: già 300 euro

Toirano. 50 centesimi nel salvadanaio per ogni cliente che entra senza mascherina nel locale. Questa l’iniziativa di un bar che è riuscito così in un mese ad accumulare 300 euro, poi donati alla Croce Rossa di Toirano.

Insieme all’importo ai volontari del CRI è arrivato un biglietto in forma anonima che raccontava come i titolari del locale abbiamo deciso di autotassarsi per ogni cliente che violava le norme sanitari.

