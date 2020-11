Consiglio regionale, un minuto di silenzio per le vittime gli attacchi terroristici di Vienna e Nizza

Regione. Si è tenuto questa mattina il secondo consiglio regionale dell’undicesima legislatura.

In apertura di seduta il presidente dell’assemblea legislativa Gianmarco Medusei ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attacco terroristico avvenuto ieri sera a Vienna e, mercoledì scorso, a Nizza. Il presidente ha ricordato anche Nicola Iacobucci, il giovane operaio morto giovedì in un cantiere a Luni, e il sindaco di Masone recentemente scomparso.

... » Leggi tutto