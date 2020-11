Covid, Toti: “Via al trasferimento di pazienti da Genova a Savona e Imperia”

Liguria. “E’ stata di nuovo una giornata complessa in quasi tutti i nostri pronto soccorso, specie nell’area metropolitana. Si registrano 47 ospedalizzati in più: un dato parzialmente positivo perché è stabile da alcune settimane, ovvero il numero dei ricoveri, al netto delle dimissioni, non cresce con la stessa rapidità dei contagi. Ma la situazione rimane complessa: per questo nell’area metropolitana la nostra sanità sta transitando nella fase5, con la sospensione di tutta l’elezione e le attività programmate per aumentare i posti letto. Il resto della Liguria, invece, si sta allineando alla fase4”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ieri sera, ha fatto il punto sull’emergenza Covid-19.

Il presidente della Regione ha rivolto le condoglianze alle famiglie dei pazienti deceduti negli ultimi tre giorni e registrati nel bollettino odierno, ribadendo la “raccomandazione rivolta a chi ha situazioni di fragilità o un’età avanzata di riguardarsi con grande attenzione, perché le sindromi più severe, a volte con esiti nefasti, riguardano proprio queste fasce di popolazione”.

