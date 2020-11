Emergenza Covid, incontro regioni-governo: «Liguria verso la chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo»

Genova. Liguria verso la chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo. E’ questa l’anticipazione resa nota questa sera dal presidente Giovanni Toti che così ha descritto l’incontro avvenuto questo pomeriggio, fino a sera tarda, tra le Regioni e il governo. «Il nuovo Dpcm sarà firmato nelle prossime ore dal presidente del consiglio Giuseppe Conte dopo il confronto avuto oggi con le regioni. La Liguria – spiega il governatore – dovrebbe rientrare nella fascia di rischio medio, avviandosi quindi alla chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, oltre alla didattitica a distanza totale per le superiori. La classificazione avverrà per ordinanza del ministro della Salute sentiti i presidenti di Regione, sulla base dei dati del comitato tecnico scientifico. In termini di rischio siamo nella fascia di rischio medio secondo il Cts, anche se non escludo nulla, nemmeno l’attribuzione della fascia di rischio alto».

