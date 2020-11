Ferrovia Genova-Casella, il restyling continua: mezzo milione per la “nuova” elettromotrice A6

Genova. Nuovo passo per il restyling della ferrovia Genova-Casella che l’anno scorso ha compiuto 90 anni. Una signora avanti con gli anni ma ancora ricca di fascino, soprattutto coi dovuti maquillage. E allora ecco che Amt investe circa mezzo milione di euro per il cosiddetto revamping dell’elettromotrice A6 che verrà completamente rimessa a nuovo per adeguarla ai più moderni standard tecnologici.

Il bando è stato pubblicato negli scorsi giorni e scadrà il 25 novembre. L’importo, oltre 508mila euro, è finanziato interamente dal piano nazionale “Sicurezza ferrovie non interconnesse” che prevede la revisione di quattro locomotive in totale, l’adeguamento del deposito di Casella che diventa la seconda officina della ferrovia e la progettazione di un nuovo sistema di sicurezza utile soprattutto in presenza di gravi criticità. In tutto 18 milioni di euro stanziati dal governo.

