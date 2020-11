Infortuni sul lavoro in calo, ma raddopiano quelli mortali. Marante (Cgil): “Dati allarmanti”

Genova. Calano gli infortuni sul lavoro in Liguria, ma non quelli mortali che raddoppiano. I dati Inail licenziati in questi giorni ed elaborati dal responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Liguria Marco De Silva, fotografano gli effetti del lockdown e dello smartworking in Liguria sul tema degli infortuni sul lavoro.

Nei primi 9 mesi dell’anno si è registrano un calo delle denunce del 17.4 per cento: al settembre 2019 gli infortuni denunciati erano 15.317, contro i 12.650 del 2020. Di questi l’86 per cento si è verificato sul luogo di lavoro, mentre il resto nel tragitto casa/lavoro/casa con una contrazione proprio degli infortuni in itinere, frutto del calo degli spostamenti a causa di smartworking e lockdown.

... » Leggi tutto