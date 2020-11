Kettlebell, Italia campione d’Europa online: parla Ljuba Lombardi

Anche in un periodo difficile, dove, come ci dice Christian Borghello, tenere alta la motivazione, (anche per il mondo dello sport), è davvero un impresa, arriva un mega-risultato per la sezione Only Kettlebell della Polisportiva del Finale:

a fine ottobre, prima dell’ultimo DPCM che ha chiuso le palestre, gli atleti guidati dal Coach Christian Borghello, pluricampione mondiale, hanno infatti partecipato ai Campionati Europei, WKSF Online European Championship 2020, portando a casa risultati eccezionali che ancora una volta ci fanno sentire davvero orgogliosi di poter annoverare questo Team nella nostra Polisportiva.

