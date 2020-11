Ospedale Erzelli, Toti conferma il ripensamento: “Decideremo se sarà pubblico, privato o misto”

Genova. L’ospedale di Erzelli si farà, ma non è detto che andrà in mano ai privati. A confermare il ripensamento, annunciato in campagna elettorale proprio ai nostri microfoni, è il presidente ligure Giovanni Toti che oggi ha presentato al consiglio regionale la nuova giunta e il programma di governo.

“Penso si possa ripensare anche la struttura dell’ospedale di vallata e del Ponente – ha detto parlando del futuro della sanità -. Poi decideremo se sarà pubblico, privato o misto pubblico-privato, ma questo rientrerà in un dibattito che ho intenzione di fare laicamente con tutte le forze politiche e sociali della città quando si sarà insediata la commissione salute”.

