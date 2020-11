Pronto soccorso sotto stress, Bucci alle opposizioni: “A nessuno sono state negate le cure richieste”

Genova. “Non mi risulta, io non ne sono al corrente, ma posso affermare che nessuno in Liguria che non ha ottenuto il trattamento sanitario che avrebbe dovuto avere, a nessuno sono state negate le cure richieste, anche se magari avrà dovuto attendere qualche ora”, lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci rispondendo a un articolo 55, una richiesta di chiarimenti, sulla situazione Covid.

Di fronte all’elenco di situazioni di disagio nei pronto soccorso e a domicilio riportate dagli esponenti dell’opposizione Bucci ha dichiarato: “Alisa e le aziende sanitarie hanno garantito che a nessuno è stato negato il trattamento sanitario richiesto”.

... » Leggi tutto