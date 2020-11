Varazze, è il giorno dell’addio di Bozzano: “La cosa più bella che ho fatto? Piazza Dante”

Varazze. Sta per terminare l’era Bozzano e la città si prepara a un nuovo sindaco, il suo successore, che alle 18 riceverà il testimone da “primo cittadino“. Alessandro Bozzano lascia il palazzo di viale Nazioni Unite per il posto da consigliere in Regione Liguria: gli succederà Luigi Pierfederici, vicesindaco. Nostalgia e rammarico per Bozzano, che ieri ha salutato la città con un discorso in diretta sui social. A IVG, dopo 6 anni da sindaco, lascia una foto ricordo del suo mandato agli sgoccioli.

“Sicuramente tra le cose più belle che ho fatto c’è Piazza Dante che è diventata come volevo – ci racconta – un luogo di aggregazione vera. Il ricordo più brutto, invece, è legato all’alluvione del 23 novembre 2019 con 108 persone sfollate e tutti i pesanti problemi che ha patito la città”.

