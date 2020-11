Albenga, celebrata la Giornata delle Forze Armate

Albenga. Si è svolta questa mattina in piazza 4 Novembre ad Albenga la celebrazione della “Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che, a causa delle disposizioni Anti-Covid e come da indicazioni del Prefetto, si è svolta in forma ridotta al fine di non creare assembramenti.

Il 4 novembre si celebra la fine della Prima Guerra Mondiale. In quel giorno, infatti, l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

