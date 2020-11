Albenga, due mesi di controlli con l’autovelox: ecco in che strade saranno

Albenga lancia una nuova campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del Comune. Il Comando di Polizia Municipale ha quindi diffuso l’elenco delle strade in cui si effettueranno controlli di velocità con l’autovelox nei mesi di novembre e dicembre.

Si tratta di:

• Strada del Molino di San Clemente

• via Piave

• Viale VIII Marzo

• Viale Che Guevara

• Via Agricoltura

• Viale Martiri della foce

• Via del Cristo

• Regione Miranda 19-20

• Via al Piemonte

• Via al Piemonte regione Cantone- Leca

• regione Massaretti- Bastia

• Ss1 Aurelia

• Lungomare Doria

