Albisola Superiore, attivato il bando per il sostegno affitti

Liguria. Avviata nel Comune di Albisola Superiore un’altra misura a sostegno dei cittadini in difficoltà sul piano economico: si tratta del bando per l’assegnazione di contributi ai conduttori di alloggi in locazione. La giunta comunale aveva approvato il provvedimento lo scorso 18 settembre.

Le domande potranno essere presentate fino al 26 novembre attraverso differenti modalità (consegna all’ufficio protocollo, inviata a mezzo raccomandata, via PEC o presentata on line attraverso il portale del cittadino). I contributi attingeranno dai quasi 44 mila euro erogati dalla Regione Liguria mediante il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, somma che potrà essere eventualmente integrata con risorse messe a disposizione dal Comune di Albisola Superiore.

