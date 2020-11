Firmato il nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22 in tutta Italia, locali chiusi e spostamenti vietati

Liguria. Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dcpm con le misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il testo definitivo sarà pubblicato in mattinata in Gazzetta ufficiale e nelle prossime ore il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa. La classificazione delle regioni in “zona arancione” (dove dovrebbe collocarsi la Liguria, anche se ieri il presidente Toti non ha espresso certezze) e “zona rossa” verrà però decisa con un’ordinanza del ministero della Salute che arriverà probabilmente entro oggi sentiti i presidenti delle Regioni. Dovrebbe tornare l’autocertificazione, anche se nessuna versione del testo ne fa menzione. Vediamo quali dovrebbero essere i provvedimenti secondo l’ultima bozza.

MISURE VALIDE IN TUTTA ITALIA

Tra le norme valide per tutto il Paese c’è il “coprifuoco”, ovvero la limitazione della circolazione delle persone, dalle 22 alle 5. “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”, si legge nella bozza del Dpcm.

