Il circonfuso di luce

“Dov’era andato il nano? E la porta maestra? E il ragno? E tutto il sussurrare? Stavo dunque sognando? Mi ero destato? A un tratto mi trovai fra selvagge rupi, solo, deserto, nel più deserto chiaro di luna. Ma qui giaceva un uomo”. Siamo all’epilogo del viaggio all’interno del mito dell’eterno ritorno dell’uguale, epilogo che, in verità, vuole essere un principio “poiché, a dire il vero, per simili cose su questa terra il tempo non esiste”. L’ordine convenzionale è scardinato, il tempo si conclude in se stesso negandosi e affermandosi all’istante, il bene e il male sono ormai svuotati di senso, come comprendere se ciò che vedo è sogno o se finalmente mi sono destato? Zarathustra si concede alla verità assoluta di una visione che sconvolge anche la sua capacità di accettare il mistero: “quel che allora vidi non avevo mai visto l’uguale”.

Lo spettacolo che si mostra al filosofo è quello di un giovane pastore che, forse addormentatosi sul prato, non si è accorto che “un pesante serpente nero” gli si era infilato in gola dove si era aggrappato con i denti. Il giovane stava soffocando, si contorceva in preda al panico, il volto sconvolto, e non sapeva come salvarsi da “tanto orrore e tanto schifo”. Immediatamente Zarathustra cercò di aiutarlo afferrando il rettile e tentando di strapparlo dalla sua bocca, ma non riusciva, il viscido animale non cedeva alla sua presa. Fu allora che sentì una voce che gridava dentro di lui, una voce che fu udita anche dal pastore, una voce potente che urlava “Mordi! Mordi! Staccagli la testa! Mordi”, questo diceva la voce interiore, urlava “il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia compassione, tutto il mio bene e il mio male”. A questo punto della sua narrazione il filosofo si arresta e si rivolge ai suoi lettori: “Voi audaci intorno a me ! Voi che cercate e sperimentate, e chi di voi si imbarcò con accorte vele su mari inesplorati! Voi amanti degli enigmi! Scioglietemi dunque l’enigma che io vidi, spiegatemi dunque la visione del più solitario fra tutti!”. Raccogliamo l’esortazione nietzscheana e proviamo a “sciogliere l’enigma”: il pastore è la persona comune, l’uomo al cominciare del suo cammino, ma è anche il filosofo; come sappiamo, infatti, i primi filosofi erano pastori, persone che avevano e si concedevano tempo per pensare, per cercare un senso, per mettere ordine nel mistero. Credo che il messaggio della visione si nasconda proprio nel principio del viaggio del pensiero, un inizio che si fonda sul disperato bisogno di mettere ordine nel caos! La questione si fa impervia e non voglio aggrovigliarla eccessivamente, ma non è possibile nemmeno risolverla gordianamente. Proviamo: se il tempo, e ci limitiamo ad una nota inevitabilmente sintetica, non è nelle cose ma nel pensiero dell’uomo che ricorda e ipotizza generando passato e futuro ed il loro incontro in un improbabile presente, la conseguente fondativa sistematizzazione dell’essere è una delle pretese più deleterie della metafisica. Se, come sostiene genialmente Rovelli, la nostra vista è offuscata per consentirci di non vedere ciò che ci destabilizzerebbe, anche lo spazio diviene un’ipotesi. Se la realtà non ha né progetto né progettista, il caos è l’unica verità, negarlo è un autoinganno utile alla sopravvivenza dei “superflui” ma avvilente per chi ha il coraggio di “avere un caos dentro di sé” tanto da poter divenire creatore di “una stella danzante”.

