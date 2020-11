Il Torino vince il recupero 1-2, Genoa in gol dopo il novantesimo

Genova. Il Genoa paga lo sforzo del derby e viene sconfitto dal Torino per 1-2 nel recupero della terza giornata, saltata a causa dell’epidemia di Covid tra i rossoblù. Marco Giampaolo, in bilico sulla panchina granata per gli scarsi risultati delle prime giornate, si conferma bestia nera per il Grifone. Il Torino ha fatto prevalere una condizione atletica in crescita, un centrocampo più solido, mentre il Genoa non è sembrato lucido, regalando soprattutto il primo gol a Lukic, il migliore dei suoi, ed esponendosi in modo eccessivo alle folate avversarie, la cui pressione ha indotto Pellegrini all’autorete. Nonostante la generosità di Scamacca, autore del gol allo scadere del recupero, sempre pronto a fare riferimento per i compagni, questa volta è mancato il supporto dei due trequartisti alle sue spalle.

Primo tempo. Maran ripropone lo stesso schieramento tattico del derby: il 4-3-2-1. Al posto di Pandev c’è Pjaca dal primo minuto, mentre Ghiglione e Pellegrini sono gli esterni di difesa al posto di Biraschi e Criscito. Nel Torino Belotti titolare dal primo minuto.

