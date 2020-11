Maran: “Manca la freschezza, condannati dagli episodi, il rigore c’era”

Genova. C’è un po’ di rammarico e amarezza nelle parole di Rolando Maran al termine della sconfitta per 1-2 contro il Torino: “Al di là delle difficoltà di giocare la quarta partita in 10 giorni, abbiamo tirato 17 volte in porta di fronte a un quarto o un quinto dei tiri del Torino e nonostante la poca brillantezza siamo stati più pericolosi di loro. Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo però sprecato tanto nella trequarti loro, la lucidità ce l’hai con la freschezza e ora viene meno”.

Anche gli episodi hanno influito parecchio sul risultato, secondo il mister: “Sullo 0-1 mi dicono che c’era un rigore evidente, in un momento difficile come questo sono episodi che incidono sul risultato”.

