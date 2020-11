Ventimiglia. Venerdì 6 novembre, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino verrà ascoltato in videoconferenza dalla Commissione Affari istituzionali che si riunirà a Roma per un decreto legge inerente, tra le altre cose, l’immigrazione. In veste di primo cittadino di una città di confine, Scullino dovrà relazionare i parlamentari sulla situazione che Ventimiglia ha attraversato e sta attraversando.

... » Leggi tutto