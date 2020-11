Serie A2: Federico Dainese fa ritorno al Bogliasco

Bogliasco. La Vassallo riaccoglie un altro figliol prodigo. Ad allungare l’elenco di giocatori tornati ad indossare la calottina del Bogliasco dopo aver maturato esperienza altrove è questa volta Federico Dainese.

Il 23enne centrovasca genovese, campione d’Italia Under 20 in biancazzurro nel 2017, è da oggi nuovamente un tesserato della squadra in cui è cresciuto. Dainese rientra a Bogliasco dopo essersi fatto le ossa tra Chiavari, Locatelli (con cui conquistò un titolo di capocannoniere in Serie B nel 2017/2018), 7 Scogli Siracusa e Sturla. Un innesto che va a completare l’organico a disposizione di coach Magalotti in vista del prossimo torneo di Serie A2.

