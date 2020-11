Truffe da “finti” incaricati Enel, l’azienda spiega come non cadere in trappola

Genova. Dopo la storia dell’anziana truffata di 25 mila euro da finti incaricati dell’Enel – storia purtroppo non isolata – l’azienda con una nota chiarisce le procedure per evitare che altri, anziani ma non solo, possano finire nelle trappole tese dei truffatori

“Per quanto concerne l’attività di proposte di contratti a domicilio – spiega Enel – chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento.

... » Leggi tutto