Un talento nostrano è volato in Serie B

Forse un po’ a sorpresa l’Empoli aveva chiuso la trattativa per Andrea Cambiaso, classe 2000, un giocatore che può giocare sia in difesa che a centrocampo. Arrivato in prestito dal Genoa è un nome del tutto nuovo per la serie cadetta, dato che finora ha giocato solo in categorie inferiori.

Ha solamente venti anni ma è già alla quarta stagione tra i grandi e seppur non un volto conosciutissimo potrà diventare un tassello importante per la squadra di Alessio Dionisi, anche se non parte tra i titolari, almeno sulla carta.

... » Leggi tutto