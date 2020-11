A tu per tu con mister Fabio Ghigliazza

A tu per tu con Fabio Ghigliazza, allenatore della Baia Alassio, squadra che disputa il campionato di Prima Categoria ligure. Ghigliazza, ex calciatore, ha giocato nel settore giovanile dell’Imperia, arrivando a debuttare in prima squadra, e poi con Argentina, Golfodianese, Pontedassio, Sanremo Boys, Santo Stefano al Mare e Val Steria, in campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Da tecnico ha allenato nel settore giovanile dell’Andora e, a livello di prime squadre, ha condotto Andora e Ceriale.

