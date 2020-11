Borghetto Santo Spirito, al via il bando comunale di sostegno agli affitti

Borghetto Santo Spirito. “Durante la Giunta di ieri sono state approvate le linee guida ed è stato dato mandato agli uffici di predisporre un bando di concorso per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alle locazioni”. Lo comunica, in una nota, l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito.

“Vista la situazione abbiamo deciso di procedere senza aspettare la prossima variazione di bilancio – ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa a cui fa capo anche la delega alle Politiche Sociali -. Per il momento abbiamo a disposizione la cifra assegnataci dalla Regione ma, in occasione della variazione alla quale stiamo lavorando, abbiamo in programma di aggiungere un ulteriore somma di risorse derivanti dal risparmio di altri servizi sulla spesa corrente e che verranno quindi destinate al sociale. Anche quest’anno l’amministrazione finanzierà con risorse proprie i pacchi alimentari natalizi e nei prossimi giorni la Protezione Civile tornerà a sensibilizzare le attività commerciali che già si erano rese disponibili durante il lockdown di primavera, ad attivarsi con iniziative solidaristiche tipo “spesa sospesa”.

... » Leggi tutto