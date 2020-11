Il consigliere regionale Mai a cena dal sindaco di Pontinvrea in barba al nuovo dpcm: “Un’isola felice”

Pontivrea. “Il sindaco più amato d’Italia è il coraggioso Matteo Camiciottoli che sfida i Dpcm di Conte con le sue ordinanze nell’interesse delle imprese e della cittadinanza. E noi, ieri sera, ci siamo andati a cena a Pontinvrea!”. Così, con un post pubblicato oggi sui social, il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Liguria Stefano Mai.

Ieri sera il consigliere regionale si è recato a Pontivrea per cenare insieme al primo cittadino. Grazie all’ordinanza del sindaco Camiciottoli, infatti, a Pontivrea è consentita l’apertura di bar e ristoranti fino alle 23. E proprio Mai, fresco fresco di ri-elezione Regione, “in barba” alle disposizioni normative attualmente in vigore, tra le 20 e le 22 di ieri sera ha trascorso qualche ora in compagnia del sindaco “amico” per poi rientrare nella sua abitazione a Genova.

