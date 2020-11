Il Dpcm “risparmia” le crociere, il comandante di Costa Smeralda: “Orgogliosi dei nostri protocolli di sicurezza”

Savona. La paura che potesse arrivare un nuovo stop al mondo delle crociere era tanta. Di fatto si era ripreso a navigare solo in Italia, e con pochissime navi. E lo scoppio della “seconda ondata” di Covid-19 aveva già fermato chi stava per ripartire (la Germania con AIDA). Il timore di dover nuovamente sospendere l’attività, per chi come Costa Crociere e MSC era già ripartito, era quindi alto. E invece, contrariamente alle prime bozze, il Dpcm illustrato ieri dal premier Giuseppe Conte non ha imposto alcuno stop all’attività crocieristica.

Noi di IVG.it siamo salpati qualche giorno fa da Savona proprio per raccontare come una delle economie principali della nostra provincia e dell’Italia intera si è “riprogrammata” per garantire una vacanza in sicurezza e riguadagnarsi la fiducia dei passeggeri, dopo le drammatiche immagini di questa primavera. E oggi, a poche ore dalla pubblicazione del Dpcm che di fatto ferma molte attività non essenziali ma “risparmia” le crociere, abbiamo intervistato due personaggi chiave a bordo della nave passeggeri più grande battente bandiera italiana, e la seconda al mondo ad essere alimentata a GNL, proprio per capire meglio i protocolli che hanno permesso alle crociere di “salvarsi” da una nuova serrata.

