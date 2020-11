La Cairese annuncia lo stop degli allenamenti di settore giovanile e prima squadra

“Ci abbiamo provato a ripartire in sicurezza, seguendo come sempre i protocolli federali, ma dobbiamo fermarci”. Inizia con queste parole il comunicato stampa con cui l’Asd Cairese annuncia lo stop delle attività del settore giovanile e della prima squadra, sebbene siano consentiti gli ormai celeberrimi “allenamenti indivuali”

Queste le motivazioni che hanno spinto il sodalizio del presidente Mario Bertone a non proseguire almeno per il momento: “Le nuove norme, emanate con l’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, che prevedono il divieto di utilizzo degli spogliatoi, l’impossibilità di utilizzare le palestre, ma soprattutto per la tutela della salute di tutti i nostri tesserati, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e che andremo ad affrontare, ci impongono, anche a livello morale, di fare un passo indietro da domani 6 novembre, interrompendo momentaneamente l’intera attività della società, dalla 1^squadra ai piccoli amici”.

