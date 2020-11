Liguria zona gialla: il web si scatena con meme, ironia e commenti politically incorrect

Liguria. Zona rossa o zona gialla, zona rossa o zona gialla. Ieri come se strappassero i petali di una margherita, i liguri continuavano a domandarselo, quasi rassegnati da un possibile imminente lockdown. E invece alle ore 20:20, l’annuncio del premier Conte: “La Liguria è gialla”.

Le reazioni alla notizia sono state varie e contrastanti: da chi ha esultato a chi è rimasto scettico a chi ha addirittura parlato di “complotto”. Nel web, sui social, nelle chat di Whatsapp da ieri sera hanno iniziato a girare meme, immagini e frasi ironiche. In molti si sono ispirati al gioco “Uno” con la carta tanto ambita del cambio colore, altri invece ad una semplice cartina in bianco dell’Italia in regalo con pennarelli annessi per colorare le regioni ed altri ancora al famoso “Twister” paragonando una partita al gioco da tavolo (in cui a seconda della sorte, bisogna mettere piedi e mani sui pallini gialli, blu, verdi e rossi) alla riunione del Comitato tecnico scientifico.

... » Leggi tutto