Sanità a Savona: qualcosa non torna

In questi giorni complessi e confusi per la sanità ligure a causa della presenza del Covid 19 ci lasciano perplessi alcune misure assunte dall’ASL 2 e dall’Agenzia Regionale (ALISA),di cui non abbiamo mai seriamente capito la funzione.

Noi abbiamo espresso in questi mesi numerose riserve ,insieme alle altre forze politiche della coalizione di centrosinistra, sulla gestione del Covid 19 e piu’ in generale sulla pesante situazione sanitaria regionale, su cui è intervenuta ripetutamente la Corte dei Conti.

