Savona, stanziati 3 mln di euro per manutenzione straordinaria di strade ed edifici scolastici

Savona. Sono previsti importanti interventi per ripristinare strade, ponti, arredi urbani, strutture scolastiche e opere storiche nel centro e nella periferia di Savona. I fondi utilizzati, come affermano il sindaco Ilaria Caprioglio e l’assessore Silvano Montaldo, sono resi disponibili grazie alla liberazione di alcune risorse economiche prima regolarmente vincolate.

In totale verranno utilizzati 3 milioni e 647 mila di euro per interventi straordinari e ordinari che necessitano alcune strutture e infrastrutture del tessuto savonese. In particolare, gli interventi sono focalizzati sul ripristino, la sistemazione o la realizzazioni di importanti opere nella sfera dei lavori pubblici, del sociale, del commercio, della cultura e dello sport.

