Scampato pericolo, la vera ingiustizia sarebbe stata il divieto di spostarsi da un Comune all’altro

Savona. Scampato pericolo. A sorpresa, per fortuna, all’ultimo momento la Liguria è stata inserita nella zona gialla, quella con meno restrizioni (leggi qui), anche se non si escludono ulteriori provvedimenti per la sola Genova.

L’ipotesi, a lungo coltivata, di un inserimento nella zona arancione, avrebbe fatto scattare il divieto di spostamento (con la consueta formula “se non per comprovati motivi”) da un Comune all’altro, con evidenti disagi e con quello che in pratica si sarebbe rivelato come il solito trattamento privilegiato per Genova.

