Sciopero Metalmeccanici, sindacati: “Riprendere la trattativa sul contratto o sarà mobilitazione”

Savona. Un faccia a faccia con l’Unione Industriali di Savona da parte dei sindacati Fim, Fiom e Uilm nel giorno dello sciopero dei meltalmeccanici per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, uno sciopero esteso ad 8 ore nelle realtà produttive savonesi.

Niente presidio, vietato per le disposizioni anti Covid, ma la battaglia sindacale prosegue: “La chiusura delle parti datoriali è inaccettabile: chiediamo di riaprire la trattativa per avere condizioni economiche adeguate per i lavoratori o saremo pronti ad altre iniziative di mobilitazione” hanno detto le organizzazioni sindacali di categoria.

