Valbormida, sospesa l’attività transfrontaliera di una agenzia di scommesse

Valbormida. Ieri i poliziotti dell’Unità operativa della Divisione di Polizia Amministrativa hanno notificato un provvedimento emesso dal Questore di Savona, col la quale è stata sospesa l’attività transfrontaliera di trasmissione dei dati inerenti scommesse sportive, ai sensi della Legge n.190/2014, per conto di una Società con sede a Malta, presso un locale pubblico della Valbormida.

Detto locale non ha rispettato le distanze minime previste per luoghi sensibili (scuole, centri di aggregazione giovanili, chiese, banche, ecc.) in violazione del Regolamento regionale vigente in materia di giochi leciti che prevede un distanza superiore ai 300 metri da detti presidi, norma che ha come obiettivo anche la prevenzione del fenomeno della ludopatia.

