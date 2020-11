Conoravirus, firmato accordo tra Regione/Alisa con Anpas, Cipas e Cri su quote aggiuntive emergenza

Genova. È stato firmato oggi pomeriggio l’accordo tra Regione Liguria, Alisa e i rappresentanti di Anpas, Cipas e Croce Rossa a sostegno delle pubbliche assistenze e della Cri per l’adeguamento della convenzione sui servizi di trasporto e soccorso sanitario e le misure straordinarie legate all’emergenza Covid-19.

“Sono soddisfatto perché, dopo un lungo confronto – ha affermato il presidente Toti – quello di oggi è un punto fermo importante per proseguire in futuro il dialogo e la collaborazione con le pubbliche assistenze, che sono parte integrante del nostro sistema sanitario regionale. Credo che questo accordo riconosca il grande impegno che le nostre pubbliche assistenze e tutti i loro volontari stanno dimostrando per far fronte alla pandemia. Questo è lo spirito giusto, insieme possiamo farcela”.

... » Leggi tutto