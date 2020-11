Coronavirus, verso il record di ricoveri: al San Martino 24 posti letto in più grazie alla Croce Rossa

Genova. E’ quasi scontato che con il bollettino di oggi la Liguria raggiungerà il suo record di persone malate di Covid e ospedalizzate: ieri erano 1312, il record di fine marzo era 1332, quando però i pazienti in terapia intensiva erano 179 contro i 76 di oggi. Quel giorno i morti registrati erano stati 31, ieri 29.

Ci si avvicina, insomma, alla soglia massima che potrebbe far scattare la fase 5 sanitaria e che, come ha spiegato il presidente della Regione Liguria, ricaverà circa 600 posti letto aggiuntivi da reparti o intere strutture sociosanitarie, come rsa, o altre strutture private.

