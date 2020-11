Covid, siglato accordo tra Regione, Alisa a pubbliche assistenze: “Riconoscimento per il grande contributo dato”

Liguria. E’ stato siglato oggi l’accordo tra Regione Liguria, Alisa e le organizzazioni di volontariato Anpas Liguria, Croce Rossa Liguria e Cipas che va ad adeguare una serie di aspetti che riguardano il sistema territoriale di trasporto e soccorso sanitario, oltre che rendere attuative una serie di misure straordinarie per l’emergenza Covid-19.

In particolare si prevedono misure temporanee e straordinarie per l’emergenza Covid-19: la Regione Liguria ha disposto che le ASL riconoscano nell’immediato, per ciascun servizio di trasporto sanitario non urgente effettuato nel primo semestre 2020 una quota aggiuntiva straordinaria che andrà parzialmente a compensare le mancate entrate per le pubbliche assistenze rispetto al 2019, mancate entrate derivanti dalla sospensione delle prestazione sanitarie non urgenti e indifferibili e i relativi trasporti ad esse collegate. Entro il mese di febbraio 2021 si provvederà inoltre alla valutazione dei dati consuntivi su base annua e all’erogazione dell’eventuale importo per il saldo.

