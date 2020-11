Imperia. I vigili del fuoco del distaccamento di Imperia hanno lavorato per circa tre ore per spegnere l’incendio divampato intorno alle 19,40 in una cucina al civico 47 di via degli Ulivi, a Porto Maurizio. A causa delle fiamme, che sarebbero partire da un forno elettrico, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

