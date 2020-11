In vendita l’ex Teatro degli Scolopi a Monturbano. Non lo acquisterà nessuno, altro fallimento per Savona

Savona. Si preannuncia, in effetti, un altro caso Gallinara o quasi. Il teatro degli Scolopi a Monturbano è in vendita (leggi qui). Si tratta del secondo teatro della città per capienza, un gioiello di inestimabile valore, si capisce una volta ristrutturato (e sarebbero altri soldi). Gli eredi del proprietario Vittorio Pagnottone lo hanno messo in vendita per un milione e mezzo di euro. Si tratta di un edificio di inestimabile valore, ma i proprietari non riusciranno mai, neppure lontanamente, a incassare i soldi che chiedono.

Chi non avesse tempo da perdere può fermarsi qui (un altro gioiello di Savona abbandonato), per gli altri proviamo a dire un po’ di cose. È stato l’ingegner Paolo Forzano a comprendere come, dietro l’annuncio anonimo degli eredi Pagnottone, quasi volessero vendere una segheria, si celasse la disponibilità a cedere il teatro degli Scolopi.

