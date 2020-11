Ordine pubblico e sicurezza, vertice con la Prefettura: “Rispettare le regole per rimanere nella zona gialla”

Albenga. Si è tenuto questa mattina in videoconferenza il tavolo ordine pubblico e sicurezza al quale hanno partecipato: il prefetto di Savona Antonio Cananà, il Questore di Savona Giannina Roatta, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e i comandanti delle polizie locali di Savona ed Albenga.

Durante l’incontro i rappresentanti delle forze di polizie hanno evidenziato come, in questi giorni non si sia verificato un aumento di traffico verso la Liguria da parte di cittadini provenienti dalle regioni classificate come rosse.

