Per docenti e allievi del “Nautico” di Imperia quarantena prolungata fino all’11 novembre

Imperia. Doveva terminare domani sabato 7 di novembre la “quarantena” all’istituto “Nautico” del capoluogo ma è stata, invece, prolungata fino all’11 di novembre. La scuola, sia pure già allora al 50 per cento in didattica a distanza, oggi salita al 100 per cento per Dpcm) era stata chiusa il 28 ottobre scorso per un timore di un possibile focolaio. La decisione comunicata alla dirigenza scolastica dall’Asl1 Impereise ha suscitato una ridda di proteste soprattutto da parte degli alunni, costretti a rimanere a casa nonostante avessero fatto il tampone con esito negativo.

