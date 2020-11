Provincia, il bilancio di Olivieri: “Tante emergenze, superate con impegno e disponibilità”

Provincia. A metà del suo mandato (iniziato il 31 ottobre 2018), il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri fa un resoconto di questi ultimi due anni, caratterizzati da continue emergenze meteo, economiche e sanitarie.

“Due anni molto intensi, purtroppo rappresentati da un profilo di costante emergenza – dichiara – Ricordo benissimo che proprio il giorno in cui gli amministratori dei Comuni savonesi erano chiamati a esprimere il voto per il rinnovo della Presidenza della Provincia, ci incontrammo tutti in Prefettura con il nostro Prefetto e con il Presidente della Regione per un confronto dopo l’emergenza della mareggiata 2018”.

