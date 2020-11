Quattordicene ruba carta di credito e acquista un monile da 1200 euro: gioiellieri nei guai

Genova. Gli agenti del commissariato di Sestri ponente hanno denunciato una 14enne serba per furto e due donne genovesi, rispettivamente titolare e commessa di una gioielleria di via Sestri, per favoreggiamento reale.

Nei giorni scorsi la ragazzina (che ha compiuto 14 anni da pochi mesi ma si è resa responsabile di furti da quando aveva 7 anni) ha rubato una borsa, con dentro denaro e carta di credito, intrufolandosi nel retro di una farmacia di via Sestri.

Immediatamente avvisati dalla titolare dell’esercizio, i poliziotti del Commissariato Sestri diretti da Stefano Perrìa hanno visionato le telecamere riconoscendo subito la giovane, molto nota anche ai negozianti del quartiere a furti nel quartiere.

... » Leggi tutto