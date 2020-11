Spostamenti dalle zone rosse, Cambiamo: “Sansa soffia sulle paure della gente”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Cambiamo con Toti presidente il commento-replica al post pubblicato ieri dal consigliere di opposizione Ferruccio Sansa sul rischio di esodi incontrollati di cittadini della zone rosse verso la Liguria.

“Il candidato presidente meno votato della storia della Liguria non perde occasione per mandare messaggi allarmistici inutili e dannosi per la nostra regione. Scrivendo di “migliaia di cittadini” in arrivo da Lombardia e Piemonte per trasferirsi nelle loro seconde case in Liguria, Sansa non solo non fa il bene dei suoi concittadini, come dovrebbe in quanto consigliere regionale, ma non fa neanche un buon servizio come giornalista. Se si ricordasse come si fa, Sansa prima di scrivere si sarebbe dovuto documentare adeguatamente e avrebbe così scoperto che la situazione non è quella che dipinge”, si legge nella nota, che ripete alcune affermazioni del governatore Toti già ieri sera e ribadite oggi.

... » Leggi tutto