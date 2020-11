Virus, Val Bormida “terra di mezzo” penalizzata: a un passo dalle zone rosse piemontesi

Cairo Montenotte. Da oggi i confini liguri e piemontesi dell’estesa Val Bormida diventano sorvegliati speciali. Nel comprensorio che si estende su due regioni e ben tre province ci saranno limiti pressoché blindati sia per i liguri, che non potranno varcare la “soglia” dei vicini, sia, tantomeno, per i piemontesi della cosiddetta zona rossa.

Se in Liguria non esiste, per ora, alcun divieto sulla mobilità tra Comuni, e pertanto l’economia Savonese prova a sopravvivere, la Val Bormida è il naturale bacino di utenza di numerosi piccoli paesi dell’alessandrino e del cuneese, anche per motivi professionali o di studio (nonché di salute) più vicini a Cairo, Carcare o Millesimo rispetto ai centri piemontesi con maggiore densità di punti commerciali.

