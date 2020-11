Alassio, il Pontile Bestoso protagonista alla prima puntata dell’Italian Music Festival

Alassio. Sarà il Pontile Bestoso a fare da palcoscenico alla prima puntata di “Place to Be” che andrà in onda lunedì 9 novembre, protagonista la voce del giovane musicista e cantautore Andrea Venerus che lo scorso 26 settembre ha cantato sulla punta del Molo di Alassio.

Nell’anno in cui la maggior parte dei festival ed eventi musicali sono stati congelati, nuovi modelli e linguaggi nel settore dell’art entertaiment hanno preso forma grazie all’innovazione culturale e tecnologica. Uno fra tutti proprio Place To Be, progetto di IMF (Italian Music Festivals) promosso e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha dimostrato come la creatività nell’industria musicale possa diventare un veicolo di grandissima valorizzazione non solo artistica ma anche turistica e territoriale.

