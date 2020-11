Alassio piange suor Clara Merlo

Alassio. È unanime il cordoglio nella città alassina per la perdita di suor Clara Merlo. Non solo la società sportiva Pgs Auxilium piange la suora che con il suo sorriso e pazienza ha accompagnato intere generazioni, lasciando un segno indelebile in chi l’ha conosciuta.

Suor Clara è scomparsa all’età di 87 anni ed era la colonna portante dell’istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco. Nonostante da alcuni si fosse trasferita a Genova ha lasciato il segno su intere generazioni alassine. Amava lo sport e seguiva con grande entusiasmo le prodezze delle atlete della squadra di pallacanestro.

